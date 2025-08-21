Buscar
Nacen tres cachorros de león en el Zoológico Chorros de Milla en Mérida #21Ago

Nira López
Nira López

-

Una gran noticia llena de alegría al estado Mérida. El Zoológico Chorros de Milla anunció el nacimiento de tres adorables cachorros de león, hijos de la carismática pareja Murachí y Carú. El feliz suceso no solo enriquece la fauna del parque, sino que también se convierte en un símbolo de esperanza y éxito en los esfuerzos de conservación del centro.

El zoológico, a través de sus redes sociales, compartió las primeras y conmovedoras imágenes de los recién nacidos junto a su madre, Carú. Desde el nacimiento, los cachorros se encuentran bajo estricta vigilancia las 24 horas del día. Se ha dispuesto un cerco especial en su hábitat para garantizar la tranquilidad de la familia, permitiendo que la madre y sus crías se adapten sin contratiempos.

Para que el público pueda ser parte de este emotivo momento, el parque ha instalado una pantalla donde se transmiten en vivo imágenes de los cachorros. «Es posible verlas por medio de una pantalla que hemos dispuesto para que todo el público se acerque y los pueda conocer», declararon los representantes del zoológico, invitando a los visitantes a ser testigos del crecimiento de estos nuevos miembros.


El padre de las crías, Murachí, el imponente león blanco del parque, se unió a Carú el año pasado. Desde su llegada, el equipo de veterinarios y cuidadores del zoológico se dedicó a la delicada tarea de unirlos, alimentarlos y cuidarlos, demostrando el compromiso del parque con el bienestar de sus animales. Ahora, con el nacimiento de los cachorros, la dedicación ha rendido sus frutos, permitiendo que la naturaleza hiciera su magia.

