ONU pide a Venezuela y Estados Unidos resolver sus diferencias por medios pacíficos #21Ago

- Publicidad -

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado urgente a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para que resuelvan sus diferencias «por medios pacíficos«. El llamado se produce tras el anuncio del despliegue de tres destructores estadounidenses con más de 4.000 marinos hacia las costas venezolanas, con fecha de llegada prevista para este fin de semana.

Lea también: Gobierno de EEUU advierte a sus ciudadanos: No viajen a Venezuela por graves riesgos de seguridad

- Publicidad -

De acuerdo una reseña de AlbertoNews, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que sigue «muy de cerca» los últimos acontecimientos entre ambos países, los cuales han alcanzado un punto de máxima tensión. Guterres «urge a los dos Gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención«.

La nota difundida recuerda que la escalada verbal y militar entre ambas naciones ha sido constante en las últimas semanas. El anuncio del despliegue militar se suma a la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por EEUU por la detención de Nicolás Maduro. En respuesta, Maduro anunció la movilización de cuatro millones de milicianos para «defender al país» de lo que considera «amenazas» estadounidenses.

Lea también: Tarek William Saab califica como “grotesca e infame” la recompensa de EE.UU. por Nicolás Maduro

En la publicación también recuerdan que el director de la agencia antidrogas de EEUU (DEA), Terry Cole, declaró a la cadena Fox que «Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista» que colabora con grupos insurgentes colombianos para enviar cocaína a los carteles mexicanos. Por su parte, Venezuela ha recibido el respaldo de los países del ALBA, además de aliados estratégicos como China e Irán.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí