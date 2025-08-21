Buscar
#OPINIÓN El impulso del peón: El rey #21Ago

Edgar Giménez
Por Edgar Giménez

-

Opinion
Posición inicial del rey: Al inicio de la partida los reyes se colocan en la columna e. El rey blanco se coloca en la casilla e1 y el rey negro en la casilla d8.

Movimiento del rey

El rey se mueve horizontal, vertical y diagonalmente. Combina el movimiento de la torre y el alfil. Es decir, el movimiento de la dama minimizado (una sola casilla en cualquier dirección).

Cómo captura el rey

El rey captura una sola casilla en forma horizontal, vertical y diagonalmente. Para capturar ocupa la casilla en donde se encuentra la pieza y la retira del tablero.

El rey blanco puede capturar al peón de e3, al alfil de e4 y a la torre de c5.

El rey blanco puede capturar a la torre de g4, al caballo de e4, a la torre de g6 y al alfil de e5.

Actividades

Tu voz también mueve peones

En El impulso del peón, cada jugada es un acto de pensamiento, y cada pensamiento tiene el poder de transformar. Queremos leer tus reflexiones, tus análisis y tus vivencias dentro del tablero.

Escríbenos a: [email protected]. Compartir es crecer. Dialogar es construir. ¡Únete a esta red de ideas donde el ajedrez mueve más que piezas!

Juntos, sigamos construyendo un espacio de diálogo, aprendizaje y conexión… ¡una jugada a la vez!

Edgar Giménez

