PulsoEmpresarial Nueva Chocodelicia con Naranja, una experiencia sensorial única

Prepárate para un viaje de sabor inigualable con el lanzamiento de la nueva Chocodelicia de Secretos de la Abuela. Esta no es una simple crema de chocolate untable; es una obra maestra culinaria, la única en Venezuela que fusiona la intensidad del cacao 100% venezolano con el vibrante toque cítrico de la naranja.

¿Recuerdas aquellos exquisitos bombones de naranja cubiertos de chocolate que marcaron una época? La Chocodelicia revive esa memoria gustativa, elevándola a nuevas alturas. Su sabor complejo y armonioso la convierte en el complemento perfecto para tus desayunos y meriendas: tostadas, croissants, panquecas, helados, frutos secos… ¡o simplemente a cucharadas! Un deleite para los amantes de los sabores gourmet y el chocolate en su máxima expresión.

Una experiencia sensorial

No es solo un producto, Chocodelicia Secretos de la Abuela es una invitación a explorar nuevas dimensiones del placer. Su textura sedosa y su sabor equilibrado despiertan los sentidos, convirtiendo cada bocado en un momento memorable. Para darte un gusto y recompensarte cuando quieras.

Elaborada con naranjas y cacao 100% venezolanos, seleccionados con esmero, Chocodelicia es el resultado de fórmulas únicas y procesos de producción meticulosamente cuidados que garantizan su elevado nivel de excelencia. Cada frasco de 250 gramos encierra la promesa de una experiencia culinaria excepcional.

Nueva incursión

Con el lanzamiento de Chocodelicia, Secretos de la Abuela incursiona en el mundo de los chocolates untables, marcando un hito en su trayectoria. Prepárate para sucumbir a su encanto, porque sabemos que una vez que la pruebes, ¡querrás repetir!

A partir de los próximos meses, Chocodelicia estará disponible en los principales establecimientos del país. ¡No te quedes sin probarla!

Para obtener más información sobre la marca y su portafolio de productos, visite su cuenta en Instagram @secretosabue y Facebook Secretos de la Abuela.

