PulsoEmpresarial Regresan los refrescantes sabores del verano de Tip-Top

Para esos momentos incómodos y pesados que ofrece la vida en la ciudad, como el tráfico, el bullicio y el calor, regresan, en edición limitada, los “Sabores del Verano” de Galletas Tip-Top, una alternativa fresca y tropical conformada por Tip-Top Limón y Tip-Top Choco Coco.

Tip-Top Limón es una atractiva combinación entre lo dulce de su galleta de vainilla y lo cítrico de su relleno, hecho con crema de limón. Mientras que Choco Coco nos presenta una innovadora y deliciosa mezcla de galleta de chocolate con crema sabor a coco. Ambas son la opción ideal para cambiar el ánimo y nutrirse de buena vibra en este verano.

Cada sabor de Tip-Top es único e irresistible, al consumirlo se vive una experiencia diferente y especial.

Tip-Top son galletas rellenas con un tamaño conveniente y una variada oferta de sabores, que se adapta a cada gusto y edad. Viene en un empaque tubular, compuesto de 12 unidades. Está disponible en supermercados, panaderías, bodegas, abastos, cadenas de farmacias y kioscos de todo el país.

Tip-Top forma parte del portafolio de Galletas Caledonia, junto a Charmy y María Caledonia. Son productos hechos en nuestro país con la mejor calidad y cuyos sabores presentan propuestas originales, que toman en consideración la preferencia de los venezolanos.

Para conocer más sobre Galletas Caledonia está su página web: www.galletascaledonia.com y sus redes sociales: @galletascaledonia en Instagram y Facebook, @galletas.caledonia en Tik Tok y @g_caledonia en Twitter.

