Reuters: EEUU ordena el despliegue de un escuadrón anfibio en el sur del Caribe #21Ago

- Publicidad -

Trabajo de www.talcualdigital.com

Estados Unidos ordenó el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, indicaron dos fuentes informadas sobre el despliegue.

- Publicidad -

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale podrían llegar a las costas de Venezuela el domingo.

Los buques transportan a 4.500 militares, incluidos 2.200 infantes de marina, según la información. Aunque las fuentes evitaron precisar la misión exacta, señalaron que el objetivo del despliegue está relacionado con la lucha contra organizaciones narcoterroristas en la región.

El lunes 18 de agosto, dos fuentes informaron a Reuters que tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarían a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias que, en total, se espera que alrededor de 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con los esfuerzos de la administración Trump en la región sur del Caribe.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el compromiso adicional de activación militar en la región más amplia incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El presidente Donald Trump ha querido utilizar las fuerzas militares para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

Leer más en Tal Cual

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí