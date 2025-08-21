Buscar
APOYAR

Reuters: EEUU ordena el despliegue de un escuadrón anfibio en el sur del Caribe #21Ago

El Impulso
Por El Impulso

-

NoticiasInternacionales
- Publicidad -

Trabajo de www.talcualdigital.com

Estados Unidos ordenó el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, indicaron dos fuentes informadas sobre el despliegue.

- Publicidad -

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale podrían llegar a las costas de Venezuela el domingo.

Los buques transportan a 4.500 militares, incluidos 2.200 infantes de marina, según la información. Aunque las fuentes evitaron precisar la misión exacta, señalaron que el objetivo del despliegue está relacionado con la lucha contra organizaciones narcoterroristas en la región.

El lunes 18 de agosto, dos fuentes informaron a Reuters que tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarían a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias que, en total, se espera que alrededor de 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con los esfuerzos de la administración Trump en la región sur del Caribe.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el compromiso adicional de activación militar en la región más amplia incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El presidente Donald Trump ha querido utilizar las fuerzas militares para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

Leer más en Tal Cual

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Qué es el Scalping y cómo aplicar la estrategia en un minuto
El Impulso
El Impulso

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

Qué es el Scalping y cómo aplicar la estrategia en un minuto

l trading es un tipo de negocio que se encuentra creciendo de forma rápida y constante gracias a los últimos avances tecnológicos. Lo que antes un economista debía hacer de forma presencial en bolsas como la de Japón o Londres, hoy se puede hacer de manera digital y desde la comodidad del hogar.

FMV advierte: Sancionarán a médicos que publiciten sus servicios sin autorización #21Ago

Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar iniciarán colaboración con Coldplay este viernes #21Ago

#OPINIÓN El impulso del peón: El rey #21Ago

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.