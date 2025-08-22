AMTT anuncia cierre temporal de vías y suspensión de semáforos en Barquisimeto este viernes #22Ago

- Publicidad -

La Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT) informó a la colectividad larense sobre cierres viales y suspensión de semáforos programados para este viernes 22 de agosto en distintas zonas de Barquisimeto, debido a labores de mantenimiento y trabajos preventivos en la red eléctrica y de servicios públicos.

Cierre en la Av. Circunvalación Comercial

De acuerdo con el comunicado, la Avenida Circunvalación Comercial, en el tramo comprendido entre la Av. Garmendia y la Av. Circunvalación Residencial, permanecerá cerrada mientras cuadrillas realizan poda de árboles para proteger la red eléctrica. Esta área se encuentra ubicada detrás del Centro Comercial Las Trinitarias, una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad.

Semáforos fuera de servicio en la Av. Venezuela

La AMTT también indicó que los semáforos de la Av. Venezuela a la altura de las calles 12 y 13 estarán inoperativos, debido a trabajos conjuntos entre Hidrolara, AMTT y EMICA. Estas labores forman parte de la adecuación y reparación de la infraestructura urbana.

El ente municipal exhortó a los conductores a manejar con precaución, tomar previsiones y utilizar vías alternas para evitar retrasos en su movilización. Asimismo, recordaron que la seguridad de los ciudadanos y la preservación de los servicios públicos son la prioridad de estas acciones.

