Barquisimeto ofrece un verano cultural con talleres y recorridos por espacios turísticos #21Ago

- Publicidad -

La ciudad de Barquisimeto vive un agosto lleno de propuestas culturales gratuitas para toda la familia. Tres instituciones públicas, el Museo de Barquisimeto, Cortubar y Cortulara, han preparado actividades independientes que van desde talleres artísticos hasta recorridos turísticos y exposiciones patrimoniales.

Las actividades y recorridos organizados por estas instituciones ofrecen un abanico de actividades vacacionales que combinan el arte con la historia y el disfrute en el casco histórico de la ciudad, accesible para todo el público.

- Publicidad -

Talleres vacacionales en el Museo de Barquisimeto

El Museo de Barquisimeto dio inicio a sus talleres vacacionales gratuitos, que estarán activos durante todo el mes de agosto. Elaine Torrealba, coordinadora de educación del museo, confirmó que desde el pasado 4 de agosto niños y jóvenes participan en actividades de dibujo, pintura, grabado y cerámica, con el apoyo de artistas formados en la Escuela de Artes Plásticas de Barquisimeto y UNEARTE.

La directora del museo, Yadira Sánchez, destacó que el objetivo es acercar el arte a la comunidad con propuestas abiertas desde los 6 años en adelante. Además, aún hay cupos disponibles para nuevos talleres como bisutería, elaboración de muñecos de trapo con la artesana Beira Marcano y otros cursos, dictados por la artista plástica Lilesca Díaz, que combina automasaje, taichí y yoga creativo.

Los interesados pueden obtener más información directamente en la sede del museo o a través de sus redes sociales: @museo.barquisimeto en Instagram.

Rutas guiadas para redescubrir la ciudad

Quienes prefieran explorar el patrimonio local cuentan con la agenda de Cortubar, que organiza rutas guiadas bajo solicitud. La Ruta del Centro Histórico recorre lugares emblemáticos como la Plaza Bolívar, el Cuartel Jacinto Lara, el Palacio Municipal, la Casa Eustoquio Gómez, la Iglesia San Francisco de Asís y la Concha Acústica.

Por su parte, la Ruta Iribarren-Crepuscular conecta íconos como el Obelisco, el Parque Ayacucho, la Flor de Venezuela y el pueblo de Santa Rosa, con posibilidad de extenderse hasta el Manto de María los días en que se puede visitar. Estas actividades están disponibles para grupos, familias o visitantes individuales, sin requerir un número mínimo de participantes.

La solicitud de recorridos se puede realizar en las oficinas de Cortubar, ubicadas en la Casa Eustoquio Gómez, o a través de sus redes: @somos_cortubar.

Turismo cultural en Casa Bonita

La Corporación de Turismo del Estado Lara (Cortulara) también abre las puertas de su sede en Casa Bonita, donde además de funcionar como oficina principal, se desarrolla una galería turística que muestra la historia, cultura y bondades de los nueve municipios larenses.

En alianza con Concultura, el espacio también alberga exposiciones artísticas y se prepara para eventos como las Ferias de Tintorero y las Ferias Internacionales de Barquisimeto. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Con talleres artísticos, rutas turísticas y espacios abiertos al público, Barquisimeto se convierte este agosto en un destino ideal para disfrutar en familia. La ciudad no solo ofrece alternativas de recreación, sino también experiencias que fortalecen la identidad cultural y promueven el turismo local.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí