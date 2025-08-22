Cabello: De ocurrir algo, que no va a ocurrir, nosotros vamos a ir por los que han pedido invasiones #22Ago

- Publicidad -

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acusó a sectores de oposición de querer “vender humo” y engañar a sus seguidores en cuanto a la posibilidad de que, a través de una invasión extranjera, pueda producirse un cambio de gobierno, y aseguró que en el país “no pasará nada”.

“Saquen la cuenta de cuantos ataques hemos resistido y cuántas veces la derecha nacional e internacional ha dicho que ‘ya mañana es el día, se acabó’ y después nadie pide disculpa, ni dice que se equivocó”, señaló el también ministro de Interior, Justicia y Paz a través de su programa televisivo Con el Mazo Dando, transmitido por VTV.

En los últimos días se ha ventilado a través de medios y redes sociales reacciones en torno a la posibilidad de una intervención militar, esto después de que la administración de Donald Trump, ordenara el despliegue de tres buques de guerra (el USS Gravely, USS Jason Dunhan y el USS Sampson) en el Caribe cerca de las costas venezolanas como parte de una operación antidrogas. Esta medida estuvo acompañada de un aumento a 50 millones de dólares de recompensa por el presidente Nicolás Maduro, lo cual elevó las tensiones entre Washington y Caracas.

«Vendedores de humo»

Cabello agregó que grupos de oposición que promueven invasiones “comienzan con sus cuentos y vendedera de humo y después los que se asustan son ellos”. “Aquí no va a pasar nada. Pero algo que pase, ustedes saben lo que vamos a hacer. Se lo hemos dicho una y mil veces. De ocurrir algo, que no va a ocurrir, nosotros vamos por los que aquí han pedido invasiones, bloqueos, etc.”

El titular de Interior advirtió que desde el Gobierno saben “como se llaman, donde están y que hacen” los opositores que piden sanciones e invasiones. Apuntó que es difícil que alguna persona en el país crea en “los cuentos de la derecha extremista”.

“Lo peor es que esos que corren la bola, terminan creyéndose sus mentiras. Eso si es malo”.

Agregó Cabello que una vez más se ha refirmado que el imperialismo norteamericano se conduce y despliega acciones sobre la base de una “madeja de mentiras”.

