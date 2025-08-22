Derrumbe de puente en construcción deja 12 muertos y 4 desaparecidos en China #22Ago

- Publicidad -

Una tragedia golpeó este viernes 22 de agosto a la provincia occidental de Qinghai, donde el derrumbe parcial de un puente ferroviario en construcción sobre el río Amarillo dejó al menos 12 personas muertas y 4 desaparecidas, según informaron medios estatales.

El colapso del puente de Jianzha

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando los cables de soporte utilizados en las obras del puente de Jianzha, parte de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai, cedieron repentinamente.

Imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV muestran el momento en que la sección central del arco del puente colapsó y cayó sobre las aguas del río Amarillo, arrastrando consigo a los trabajadores que se encontraban en el área.

En total, 15 obreros y un jefe de obra estaban en la zona más afectada al momento del siniestro, según confirmó el Diario del Pueblo.

Operativo de rescate a gran escala

Las autoridades locales activaron de inmediato un operativo masivo de búsqueda y rescate. De acuerdo con la agencia Xinhua, más de 800 rescatistas, apoyados con 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots, trabajan en la zona para localizar a los desaparecidos y brindar asistencia a los heridos y a las familias de las víctimas.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió además un equipo de trabajo especializado para coordinar las operaciones y reforzar la seguridad en el lugar del accidente.

Una obra emblemática en riesgo

El puente de Jianzha era considerado una de las estructuras ferroviarias más ambiciosas de China, descrito como el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primero en cruzar el río Amarillo.

Su construcción forma parte de la línea que conectará a las provincias de Sichuan y Qinghai, en el altiplano tibetano. Sin embargo, el accidente ha vuelto a poner sobre la mesa las críticas a la seguridad industrial en el país, donde este tipo de siniestros son frecuentes debido a fallas en las normas de prevención y supervisión.

Mientras continúan las labores de rescate, la magnitud del desastre ha generado conmoción en China y en la comunidad internacional. Además de la atención inmediata a las víctimas, el gobierno deberá responder por las fallas de seguridad en una obra catalogada como emblemática para la modernización ferroviaria del país.

