Desde el 23Ago hasta el 1Sep: Hidrolara anuncia suspensión temporal del servicio de agua en el municipio Torres #22Ago

La Hidrológica del estado Lara (Hidrolara) informó la tarde de este viernes sobre una suspensión temporal del servicio de agua potable en el municipio Torres, que comenzará este sábado, 23 de agosto, a las 5:00 p.m. y se extenderá hasta el 1 de septiembre. La medida afectará directamente a las comunidades del eje carretero, incluyendo a Burere, Las Veras y Las Palmitas, que se abastecen de la represa Los Quediches.

A través de un comunicado, el organismo señaló que el equipo técnico de la empresa trabajará de manera ininterrumpida durante el periodo de interrupción para llevar a cabo labores de mantenimiento cruciales. Los trabajos se centrarán en la eliminación de tomas de agua ilegales y la reparación de fugas en la tubería principal de la red de distribución.

Según el documento oficial, el objetivo principal de estas acciones es optimizar el sistema de distribución para garantizar un suministro más eficiente y equitativo para todos los usuarios.

Para mitigar los inconvenientes, Hidrolara anunció que desplegará un plan de contingencia con camiones cisterna que prestarán apoyo a las comunidades afectadas durante los días que dure la interrupción. La empresa ofrece disculpas por las molestias que esta situación pueda causar a los habitantes y hace un llamado a tomar las previsiones necesarias, como almacenar agua de manera responsable.

