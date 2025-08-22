Edmundo González Urrutia denuncia la precaria situación de los presos en Venezuela #22Ago

- Publicidad -

Edmundo González Urrutia ha calificado de «muy importante» la denuncia sobre el agravamiento de las condiciones en los centros de detención de Venezuela, señalando que esta debe ser escuchada a nivel global.

A través de sus redes sociales, González Urrutia denunció que los intentos de suicidio en cárceles como la de Tocorón son una clara prueba del «daño extremo» y la «violación sistemática de derechos fundamentales» que sufren los reclusos.

- Publicidad -

Esta declaración se produce tras el reciente llamado de atención de María Corina Machado, quien también a través de sus redes sociales, reveló que al menos nueve reclusos han intentado quitarse la vida en los últimos días. Según Machado, estos intentos son consecuencia directa del «trato despiadado» y la «profunda depresión» provocada por las precarias condiciones de reclusión.

Lea también: María Corina Machado alerta sobre la situación «inhumana» de presos políticos en la cárcel de Tocorón

La líder opositora detalló que la situación de los presos es insostenible y está afectando rápidamente su salud mental. Las denuncias recogen una serie de condiciones «inhumanas«, entre las que se incluyen:

Comida en estado de putrefacción: Se ha reportado que la comida es escasa y a menudo se sirve en mal estado, con la presencia de gusanos.

Se ha reportado que la comida es escasa y a menudo se sirve en mal estado, con la presencia de gusanos. Restricción de visitas: Las visitas familiares han sido reducidas drásticamente, cortando el contacto de los reclusos con sus seres queridos.

Las visitas familiares han sido reducidas drásticamente, cortando el contacto de los reclusos con sus seres queridos. Limitación de comunicación: El acceso a llamadas telefónicas ha sido severamente limitado.

El acceso a llamadas telefónicas ha sido severamente limitado. Falta de acceso a higiene: Los prisioneros carecen de productos básicos para la higiene personal.

González Urrutia concluyó su declaración enfatizando que este trato «inhumano» no puede quedar impune, y se espera que su denuncia genere atención internacional sobre la crisis humanitaria que se vive en el sistema carcelario venezolano.

¡OJO! Está denuncia es muy importante que se escuche en el mundo.

En Tocorón y en todos los centros de detención en Venezuela, las condiciones de los presos se han agravado. Los intentos de suicidio son prueba del daño extremo que sufren, una violación sistemática de derechos… https://t.co/dfbZpl1MS6 — Edmundo González (@EdmundoGU) August 22, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí