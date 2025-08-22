El estadio Monumental Simón Bolívar acogerá la gran fiesta de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles #22Ago

- Publicidad -

Venezuela se prepara para una celebración histórica. La Alcaldía de Caracas, junto a la Iglesia Católica, confirmaron que el estadio Monumental Simón Bolívar será la sede de la gran celebración nacional por la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. El evento, que se espera congregue a miles de fieles, se realizará el viernes 25 de octubre, una semana después de la ceremonia oficial en el Vaticano.

De acuerdo a la reseña publicada por eldiario, el papa León XIV canonizará a los que serán los dos primeros santos de Venezuela el 19 de octubre en una ceremonia en la Santa Sede. El anuncio de la celebración en Caracas fue realizado por la alcaldesa Carmen Meléndez a través de sus redes sociales. Las autoridades eclesiásticas informaron que, además del acto principal en la capital, habrá una programación especial en Isnotú, estado Trujillo, ciudad natal de José Gregorio Hernández.

En la nota difundida señalan que Monseñor Raúl Biord Castillo, arzobispo de Caracas, ha destacado la importancia de estos eventos para la fe en el país y ha indicado que se ha habilitado un formulario de preregistro para los asistentes.

Las festividades ya han comenzado, incluyendo un concierto sinfónico en el Aula Magna de la UCV, y se han creado las páginas web josegregoriodevenezuela.com y madrecarmendevenezuela.com para que la población siga de cerca los detalles de este acontecimiento.

