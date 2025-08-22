Falla en subestación de El Junquito deja sin servicio eléctrico a varias zonas de Caracas #22Ago

- Publicidad -

Una falla en la subestación de El Junquito, producto de las lluvias torrenciales y los fuertes vientos, ha provocado un apagón que afectó parcialmente a varias zonas del centro del país. La interrupción del servicio eléctrico se registró en la tarde de este viernes 22 de agosto, dejando sin electricidad a residentes de La Guaira, Guarenas, Guatire, los Altos Mirandinos y parte del este de Caracas.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), a través de Venezolana de Televisión, informó que sus equipos técnicos se encuentran activados para la restauración inmediata del servicio. A pesar de los trabajos en curso, la magnitud de la falla ha generado reportes adicionales de cortes de luz en múltiples sectores de la capital, según el portal digital Run Runes.

- Publicidad -

Entre las zonas de Caracas que reportaron la interrupción del servicio se encuentran Plaza Venezuela, Chacaito, Los Palos Grandes, El Marqués, Los Ruices, Montalbán, San Bernardino y Propatria. La situación ocurre en un contexto de mal tiempo generalizado en el país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) comunicó que se mantiene la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional. La institución advirtió que las precipitaciones podrían ser más intensas y frecuentes en regiones como Bolívar, Amazonas, la Región Central y Oriental, los Llanos, los Andes y el Zulia, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones ante las condiciones climáticas adversas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí