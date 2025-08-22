Fedeagro: Precariedad en la tenencia de tierras inhibe a inversionistas #22Ago

- Publicidad -

La precariedad jurídica en la tenencia de tierras inhibe la llegada de una mayor cantidad de inversionistas, advierte Osman Quero, nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

- Publicidad -

Admite que Venezuela ha experimentado en los últimos años el aumento de su superficie destinada a la siembra. Todos los años, los agricultores aumentan su capacidad de producción y la cuota que mantienen en el mercado interno. Sin embargo, el campo venezolano adolece por falta de créditos e inversiones.

“En el país hay inversionistas, personas que pueden invertir en el campo venezolano. Pero la precariedad que tiene la tenencia de tierras y la precariedad que tiene el sector agrícola nacional hace difícil que estas inversiones se concreten”, dijo Quero en Fedecámaras radio.

No obstante, pese a esta problemática, el sector agrícola nacional sigue haciendo esfuerzos por crear mecanismos de financiación. Desde aplicaciones como Crediagro hasta una reciente comisión de trabajo con la Bolsa de Valores de Caracas son muestra de los esfuerzos de los agricultores por hallar alternativas.

También se mencionó la situación del próximo ciclo de siembra. “Esta semana la cosecha de arroz arranca. Creemos que puede haber un aumento en el área sembrada y también en el rendimiento por hectárea. Este es uno de los rubros que se ha mantenido creciendo y que ha favorecido al campo venezolano. En el caso del maíz, con la excepción de este año por las precipitaciones, también es un rubro que venía aumentando su área de siembra”, precisó Quero.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí