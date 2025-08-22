Gobernación de Lara: Circunvalación Norte estará parcialmente limitada por trabajos de asfaltado #22Ago

- Publicidad -

La Gobernación del estado Lara informó este viernes 22 de agosto que ha iniciado un plan de rehabilitación integral en la avenida Circunvalación Norte, uno de los principales corredores viales del municipio Iribarren.

Las labores, coordinadas por el Instituto de Vialidad del estado Lara (Invilara), se llevarán a cabo desde el próximo lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto. Durante este período, el tránsito estará parcialmente limitado en ambos sentidos, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los trabajos consisten en la escarificación y la posterior colocación de mezcla asfáltica en los tramos que van desde la entrada al Distribuidor Veragacha hasta el Distribuidor Polígono de Tiro, y desde allí hasta el Distribuidor San Francisco.

Invilara expresó sus disculpas por las molestias temporales que estas obras puedan generar a los usuarios y ha instado a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras se ejecutan las labores. La culminación de este proyecto permitirá el libre tránsito y el bienestar de quienes circulan diariamente por esta importante arteria vial.

