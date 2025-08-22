Buscar
María Corina Machado alerta sobre la situación «inhumana» de presos políticos en la cárcel de Tocorón #22Ago

El Impulso
Por El Impulso

-

DestacadosNoticiasNacionales
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha encendido las alarmas sobre las condiciones extremas de los presos políticos recluidos en la cárcel de Tocorón. A través de una contundente denuncia en sus redes sociales, Machado reveló este viernes 22 de agosto que ha recibido información sobre al menos nueve reclusos que han intentado suicidarse en los últimos días.

Machado atribuyó estos intentos de suicidio al «trato despiadado» que sufren los prisioneros y a la profunda depresión que les han generado las condiciones de reclusión. Según su comunicado, la salud mental de los presos se está deteriorando rápidamente.

La dirigente detalló las condiciones «inhumanas» a las que son sometidos:

  • Comida escasa, en estado de putrefacción y con gusanos.
  • Reducción drástica de las visitas familiares.
  • Limitación de las llamadas telefónicas.
  • Falta de acceso a productos de higiene personal.

Llamado de alerta a la comunidad internacional

En su mensaje, Machado hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta «dramática situación«. La líder opositora recordó que en el último año, al menos seis venezolanos han fallecido bajo la custodia del régimen, lo cual calificó como un «asesinato». Enfatizó que «Nicolás Maduro es el responsable» de estas muertes.

Lea también: Machado: Nada puede detener a un grupo de ciudadanos determinados y bien organizados

Machado concluyó su denuncia con un mensaje de esperanza y determinación, asegurando que «habrá justicia» y que «Venezuela será libre«.

