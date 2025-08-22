Miss Venezuela revela los nombres de las candidatas oficiales de la temporada 2025 #23Ago

- Publicidad -

La organización Miss Venezuela anunció la noche de este jueves la lista oficial de las 25 candidatas que competirán por la corona en la temporada 2025. Los nombres fueron revelados en exclusiva a través del canal de YouTube del certamen, en una transmisión que generó gran expectativa entre los seguidores del concurso.

El anuncio confirma a las jóvenes que durante los próximos meses representarán la belleza, el propósito y la inteligencia de la mujer venezolana. Según Nina Sicilia, presidenta del certamen, y Harry Levy, director artístico, este grupo promete una temporada llena de retos y expectativas.

Las candidatas

Las 18 candidatas seleccionadas durante la Evaluación Presencial Integral (EPI) del pasado 8 de agosto son: Anabelly Ojeda, Clara Vegas, Daniela Sandoval, Fabiola Marín, Gabriela De La Cruz, Gabriela Villegas, Génesis Mendoza, Kelly Maita, Liuva Hernández, María Evangelista Alayón, Milena Soto, Mística Núñez, Rosangel Mundaraín, Silvia Maestre, Stephanía Torrellas, Valentina Martínez, Yelimar Fonseca y Yosdany Navarro.

A este grupo se suman las siete ganadoras de los certámenes regionales: Valeria del Amor (Táchira), Auri López (Carabobo), Génesis Núñez (La Guaira), Valeria Di Martino (Zulia), Estefanía Díaz (Aragua), Johanna Aponte (Guárico) y Andrea Molina (Distrito Capital).

Próximos pasos

Las candidatas electas en los concursos regionales ya tienen asignada la banda de su estado. Por su parte, las 18 jóvenes elegidas en la EPI general deberán esperar hasta la Gala de Presentación del próximo 11 de septiembre para conocer la entidad a la que representarán.

Nina Sicilia expresó que «en el Miss Venezuela seguimos siendo la plataforma de belleza más reconocida del país y por eso compartimos la emoción que hoy embarga a estas 25 jóvenes venezolanas«.

El certamen continúa su búsqueda y preparación de reinas que inspiren con su liderazgo, su voz y sus acciones, y con este anuncio oficial, la emoción hacia «la noche más linda del año» apenas comienza.

