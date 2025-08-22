Proinlara y Caveturk buscan expandir exportaciones venezolanas hacia Turquía #21Ago

- Publicidad -

La Asociación Civil para la Promoción de Inversiones del Estado Lara (Proinlara) celebró este jueves, 21 de agosto, un encuentro con la Cámara Empresarial Venezolana Turca (Caveturk), en una misión de expansión comercial que podría abrir nuevas puertas para los productos venezolanos en el mercado internacional.

Antonio Morales, presidente de Proinlara, destacó que el objetivo de esta colaboración es crear un marco de interacción que conecte a empresarios y gremios en el estado Lara.

«Estamos buscando fortalecer de manera positiva las exportaciones e importaciones, pero especialmente potenciar a las empresas locales en las zonas industriales de Iribarren y Palavecino», afirmó Morales durante la reunión.

Kucukyavuz, por su parte, manifestó su entusiasmo por la visita y la posibilidad de fomentar el comercio.

«Agradecemos la invitación de Proinlara para explorar el potencial exportable que tenemos en Lara. Hoy hemos tenido reuniones con alcaldes locales y visitantes del Puerto Seco, identificando oportunidades sobre productos con demanda como aguacate, piña, limón y cambur», comentó.

La combinación de experiencias y recursos permitirá a Caveturk facilitar la exportación no solo a Turquía, sino a otros 95 países gracias a su asociación con Musiat, una cámara empresarial internacional.

Ambos líderes empresariales resaltaron que esta alianza no es solo un saludo protocolar, sino el inicio de una serie de acciones que reforzarán la economía del estado.

Proinlara está trabajando en desarrollar campañas de promoción para dar visibilidad a los productos «hechos en Lara», de modo que el consumo interno también se vea incentivado y no dependa de productos de otras regiones.

La reunión entre Proinlara y Caveturk es solo el inicio de un esfuerzo por construir un puente comercial sólido entre Venezuela y Turquía.

Con el apoyo de actores clave, como el Cónsul Honorario de Turquía, Salim Aboul Mouna, las expectativas son altas para que esta colaboración impacte positivamente en la economía del estado Lara y genere un impulso significativo para sus empresarios.

La visión de Proinlara y Caveturk de fortalecer el comercio internacional y promover productos locales marca un paso hacia un futuro más próspero y colaborativo.





