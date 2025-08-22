PulsoEmpresarial Bancaribe a través de su Fundación entrega casi 4 toneladas de alimentos para los afectados por las lluvias en los Andes y los Llanos

- Publicidad -

El pasado 11 de julio, Bancaribe a través de su Fundación y con la contribución de su voluntariado corporativo realizó un aporte a Cáritas de Venezuela de más de 700 bultos de alimentos, sumando cerca de 4 toneladas, reforzando así su compromiso social. Este aporte está dirigido a brindar apoyo a las comunidades impactadas por las recientes e intensas lluvias en las regiones de Los Andes y Los Llanos.

«Desde Bancaribe, observamos con profunda preocupación la crítica situación que atraviesan las comunidades en Los Andes y Los Llanos, impactadas por las severas lluvias. Es en estas circunstancias que la alianza estratégica con Cáritas de Venezuela cobra una relevancia vital, pues subraya el poder de la cooperación interinstitucional para abordar eficazmente desafíos humanitarios de gran magnitud y potenciar nuestra capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.» expresó Elide Silva, directora de Responsabilidad Corporativa de Bancaribe.

El aporte fue recibido por Monseñor José Luis Azuaje, presidente de Cáritas de Venezuela, Monseñor José Trinidad Fernández, obispo de Trujillo y Janeth Márquez, directora ejecutiva, en las instalaciones en la Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán; e incluyó una variedad de alimentos no perecederos esenciales y pañales para personas de la tercera edad, que serán distribuidos por esta institución entre las familias y personas que han sido impactadas severamente por las recientes precipitaciones, enfrentando la pérdida de hogares, cultivos, trabajo y con gran dificultad para acceder a servicios básicos.

La reciente entrega se une al importante esfuerzo de más de 55 Voluntarios Bancaribe que a través de una rápida movilización ante la emergencia, recolectaron alimentos, productos de higiene personal, antigripales y vestimenta, que fueron canalizados mediante el Dividendo Voluntario para la Comunidad en apoyo a las labores de distribución de Cáritas.

Con estos aportes, Bancaribe reafirma su compromiso integral con el bienestar de las comunidades más vulnerables del país, labor que ha sido un pilar fundamental de su filosofía y actuación responsable a lo largo de las siete décadas de sólida trayectoria.

