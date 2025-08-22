PulsoEmpresarial Banco Exterior refuerza las recomendaciones para el uso de la Clave Dinámica

- Publicidad -

Banco Exterior informó a sus clientes sobre las medidas más recomendadas en caso de presentar inconvenientes durante el uso de la clave dinámica, en una actualización de la campaña para el reforzamiento de la seguridad.

Siempre en función de blindar la seguridad de sus clientes, Banco Exterior ha utilizado sus redes oficiales y canales informativos digitales para informar las medidas más recomendables en caso de encontrar obstáculos para el uso de la clave dinámica que protege la realización de sus transacciones a través de Exterior NEXO pago móvil.

- Publicidad -

El Banco invita a sus usuarios a verificar que su número de celular principal esté actualizado antes de realizar cualquier gestión. En caso de no haberlo actualizado, deberán dirigirse a una agencia del banco para solicitar la modificación de sus datos. Luego, podrán completar el proceso en Exterior NEXO en línea, siguiendo estos pasos para comenzar a recibir la clave dinámica a través de Exterior NEXO pago móvil:

1. Menú → Pago Móvil.

2. Afiliación/Desafiliación.

3. Colocar la clave dinámica.

4. Seleccionar el botón «modificar» y confirmar el cambio.

Por otro lado, si el usuario posee más de un número celular y desea reemplazar el que tiene actualmente afiliado, puede hacerlo directamente en Exterior NEXO en línea, siguiendo estos pasos:

1. Menú → Claves Dinámicas.

2. Actualizar número de celular.

3. Ingresar la clave dinámica (será enviada vía SMS, al número anterior registrado en sistema).

4. Seguir el resto de las instrucciones.

Banco Exterior también recordó a sus clientes que la clave dinámica no es requerida para ingresar a ninguna de sus plataformas digitales.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí