Resumen semanal del mercado bursátil #22Ago

En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 19 y el 22 de agosto de 2025, se negoció un total de Bs 920.271.076,27.

En el mercado de renta variable, se realizaron 3.129 operaciones de compra/venta de acciones de las empresas inscritas en la pizarra de cotizaciones, en las cuales se transaron 842.370 acciones; en el mercado regular se negoció un total de 16.657.547,19 bolívares y a plazo Bs 30.369.191,97, para un total de Bs 47.026.739,16.

En renta fija se negociaron instrumentos por un monto efectivo de Bs 176.977.345,02 y en el mercado de otros bienes, se registraron Certificados de Financiamiento Bursátil, por Bs 696.266.992,09.

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, IBC, abrió el lapso en 644,82 puntos y lo cerró en 756,49 puntos, con una variación de 111,67 puntos (+17,32%) en 4 días de operaciones. En lo que va de año, este indicador registra una variación de 637,11 puntos (+533,68%).

Las acciones más negociadas

El Top 10 de los títulos más negociados en la semana está compuesto por los valores de PIVCA clase B (Bs 22.712.650.00), Banco Provincial (Bs 4.764.038,36), Banco Nacional de Crédito (Bs 4.533.006,68), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 2.208.954,10), Ron Santa Teresa (Bs 1.431.054,08), Envases Venezolanos (Bs 1.155.367,73), Banco de Venezuela (Bs 1.071.316,23), Domínguez & Cía. (Bs 1.023.525,57), Arca, Inmuebles y Valores clase B (Bs 1.016.100,00) e Invaca clase B (Bs 1.005.945,50).

Le siguen las acciones de Manpa (Bs 976.839,53), CANTV clase D (Bs 557.042,73) y Mercantil Servicios Financieros clase B (Bs 554.738,93), entre otras.

lores que subieron de precio

Los valores cuyos precios aumentaron, en el período, fueron Proagro (+59,09%), Rendivalores Fondo Mutual de Inversiones de Capital Cerrado (+43,00%), Corporación Grupo Químico (+38,26%), Ron Santa Teresa clase B (+37,16%), Mercantil Servicios Financieros clase B (+33,33%), Invaca clase A (+32,78%), Invaca clase B (+26,09%), Ron Santa Teresa (+22,11%), Mercantil Servicios Financieros clase A (+21,36%), Banco Nacional de Crédito (+21,05%), PIVCA clase B (+17,76%), Grupo Zuliano (+17,02%), Envases Venezolanos (+16,78%), Bolsa de Valores de Caracas (+16,67%), entre otras.

Sesión de cierre de la semana

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este viernes en 756,49 puntos con una variación de 22,66 puntos (+3,09%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.568,08 puntos, con una variación absoluta de 39,54 puntos (+2,59%) y el Índice Industrial cerró en 205,07 puntos (+6,47%).

Al final de la sesión, 15 acciones subieron de precio, 4 bajaron y 11 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 125.502 acciones por un monto de 2.841.861,97 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 699 acciones por 51.471,00 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 3.638,00, para un total de 2.896.970,97 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 30.237.961,52 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 3.938.480,00 bolívares.

