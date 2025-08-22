Un terremoto de magnitud 7,5 sacude el paso Drake, en el sur de Chile #22Ago

- Publicidad -

Un potente terremoto con una magnitud preliminar de 7,5 sacudió el jueves por la noche las aguas del paso Drake, entre Argentina y Chile y la Antártida, sin que se hayan reportado víctimas ni daños hasta el momento.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, dijo que ya no había amenaza de tsunami tras el aviso previo de las autoridades chilenas para algunas zonas de la Antártida. Ni en Chile ni en Argentina, los dos países más próximos al epicentro, se activaron órdenes de evacuación.

- Publicidad -

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que el sismo ocurrió a las 22:16 de la noche hora local, a una profundidad preliminar de 10,8 kilómetros (6,7 millas) de profundidad.

Las localidades pobladas más cercanas son Tolhuin y Ushuaia, ambas en Argentina y situadas a más de 700 kilómetros (434 millas) del epicentro.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile calificó el sismo de “mediana intensidad”, e informó de que se produjo a 259 kilómetros (160 millas) al noroeste de la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva —la mayor base chilena en la Antártida—, por lo que “continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos”.

Asimismo, indicó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) estableció un “estado de precaución” ante la posible llegada de un tsunami a las costas de la Antártida chilena. Dicha advertencia establece el abandono de las “zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional”.

Situado en el llamado Cinturón del Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, Chile registra miles de terremotos cada año, la mayoría de ellos de intensidad baja o moderada.

Pero el país es conocido por haber registrado algunos de los sismos más potentes de la historia, incluyendo uno de magnitud 8,8 y un posterior tsunami que causaron 525 fallecidos en febrero de 2010, en la que se considera una de las peores tragedias de la historia reciente de Chile.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí