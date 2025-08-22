VIDEO | En Londres: Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar se unen a Coldplay en el Wembley Stadium #22Ago

- Publicidad -

La banda de rock británica Coldplay arrancó su residencia de 10 conciertos en el icónico estadio de Wembley con una sorpresa especial: la participación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y su director, Gustavo Dudamel.

Durante la presentación, el vocalista Chris Martin mostró su entusiasmo y admiración por los músicos venezolanos. “Son todos jóvenes de Venezuela, son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas”, expresó Martin ante un público eufórico. “Que la pasen maravilloso esta noche, por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar”.

Esta colaboración marca un nuevo capítulo en la relación artística entre Coldplay y el director venezolano, quienes ya habían unido talentos en 2016. En aquella ocasión, la banda invitó a Dudamel a participar en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 50, donde dirigió a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles.

La participación de la Orquesta Simón Bolívar en la gira “Music of the Spheres” subraya la capacidad de la música para trascender géneros y fronteras, uniendo el rock global de Coldplay con la excelencia clásica de la orquesta venezolana.

