El meteorólogo Luis Vargas emitió un pronóstico en sus plataformas digitales indicando la continuación de un patrón de inestabilidad atmosférica que afectará a varias regiones de Venezuela. Según sus estimaciones, se están formando nubes con potencial de generar lluvias de intensidad variable, algunas de ellas acompañadas de actividad tormentosa.

El pronóstico detalla que las áreas con mayor probabilidad de ser afectadas son Delta Amacuro, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Yaracuy, el oeste de Guárico, gran parte de Cojedes, el norte y la porción central de Portuguesa, el este y sectores del oeste de Barinas, el este de Mérida y el este, centro y sur de Táchira.

En el caso particular del estado Lara, el meteorólogo advierte sobre la posibilidad de lluvias aisladas. Estas precipitaciones podrían presentarse en sectores del sur y el este de la región, instando a la población y a las autoridades a mantenerse alerta ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

El llamado a la precaución se extiende a otras áreas del país donde también se esperan lluvias de menor intensidad, como algunas zonas de Los Llanos, la región Guayana y el oeste de Mérida.

VIDEO | Lluvias aisladas con actividad tormentosa podrían afectar el sur y este de Lara, según pronóstico meteorológico Luis Vargas #23Ago pic.twitter.com/ddGupomO6D — Elimpulso.com (@elimpulsocom) August 22, 2025

