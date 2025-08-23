Hasta un 97% de los accidentes de tránsito están relacionados con el consumo de alcohol #23Ago

- Publicidad -

El instructor de manejo Luis Querales advirtió que entre el 95% y 97% de los accidentes de tránsito ocurren cuando al menos uno de los conductores está bajo los efectos del alcohol.

En entrevista con el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, criticó que muchos choferes en Venezuela no cumplan con las normas de seguridad vial y que, tras un siniestro, en lugar de asumir sus responsabilidades, prefieran evadirlas culpando a otros.

Querales destacó que, además de respetar las leyes, la persona debería ser entrenada por un profesional y estar en condiciones de salud adecuadas, ya que incluso los detalles más pequeños pueden marcar la diferencia en la carretera.

Enfatizó que los conductores deben extremar precauciones en los puntos de mayor concentración peatonal como esquinas, semáforos, colegios y parques, donde siempre es obligatorio reducir la velocidad y ceder el paso.

También pidió a los peatones cumplir con las normas de tránsito y mantenerse atentos, incluso cuando el semáforo les indique que pueden cruzar.

Principales causas de los accidentes

El especialista explicó que la mayoría de los siniestros se producen por tres causas principales: falta de espacio entre vehículos y peatones u objetos, falta de visibilidad y falta de tiempo para reaccionar.

Por ello, insistió en mantener distancia prudente con otros vehículos, dejar siempre el espacio del rayado peatonal y evitar distracciones como comer o hablar por teléfono mientras se maneja.

“No es que uses manos libres o el altavoz del vehículo, porque cuando hablamos de no usar el teléfono no es porque tiene las manos ocupadas, es porque tu mente y tu atención está en la llamada y no en el entorno”, puntualizó.

Querales añadió que una conducción segura implica crear hábitos como el uso de las luces de cruce, revisar los retrovisores y mirar por encima del hombro antes de cambiar de canal.

Igualmente, recomendó aprender a anticiparse a la conducta de aquellos peatones que estén descuidados o de motorizados que invaden espacios reducidos.

“El buen conductor no solamente no choca, sino que evita dejar secuelas cuando conduce”, expresó.

