Huskies, doberman y pitbull: ¿Por qué la elección de la raza es crucial? #23Ago

Eduard Campos, reconocido educador y adiestrador canino, hizo un llamado a los futuros dueños de perros para que actúen con responsabilidad y cautela antes de tomar la decisión de adoptar. Según Campos, en una entrevista para Unión Radio, los errores más comunes se cometen durante la etapa inicial: la selección de la raza y la formación del vínculo con la mascota.

En la reseña, el experto subrayó que no todas las razas son aptas para dueños primerizos, especialmente aquellas que demandan una gran cantidad de ejercicio físico y mental.

«Hay muchas razas que no recomendamos dependiendo del tutor«, explicó Campos en la entrevista concedida a Gladys Rodríguez para el Circuito Éxitos, advirtiendo sobre las consecuencias de una elección inadecuada.

En la nota difundida, el experto cita como ejemplo a los huskies, conocidos por su alta energía y necesidad de actividad constante, y mencionó que la falta de estimulación puede derivar en serios problemas de comportamiento.

Razas de alta energía

La advertencia de Campos se extiende a otras razas consideradas de alta energía, como el doberman, rottweiler, mastín y pitbull. El adiestrador enfatizó que, si bien son excelentes compañeros, su tenencia exige un compromiso considerable por parte del dueño.

En la publicación, Campos alertó sobre un problema recurrente en la crianza de cachorros: el «hiperapego». Sostuvo que este vínculo excesivo, a menudo confundido con el amor incondicional, es el principal precursor de la ansiedad por separación en la adultez, una condición que afecta negativamente la calidad de vida del animal.

Por último, el adiestrador aconsejó a los dueños a fomentar la independencia del cachorro desde temprana edad para evitar futuros problemas.

