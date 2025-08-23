PulsoEmpresarial Llegó Yukery Naranjada sin azúcar añadida

- Publicidad -

Naranjada sin azúcar añadida se incorpora al portafolio de Yukery, con el mismo sabor de siempre, en presentación de 1,5 litros. Una nueva opción, que ya está disponible en toda Venezuela, para acompañar cualquier momento u ocasión y sacarle el jugo a lo natural.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de Yukery con atender las necesidades y gustos de los consumidores, para seguir innovando en una categoría tan amplia como la de jugos, manteniendo el sabor natural que caracteriza a la marca.

- Publicidad -

“Desde los inicios de Yukery le hemos brindado al consumidor venezolano calidad e innovación, acompañando todos sus momentos con nuestros distintos sabores y presentaciones, por eso estamos muy contentos de compartir con los amantes de la marca esta noticia que abre la puerta a nuestra nueva línea de jugos sin azúcar añadida”, agregó Arianna Llanos, coordinadora de Marca Yukery.

El despliegue comunicacional de Naranjada sin azúcar añadida, le saca el jugo a lo natural y llega con comercial en televisión, radio, vallas publicitarias y piezas atractivas en punto de venta.

Entérate de las próximas noticias de la marca y de todos los planes en su Instagram @yukeryve.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí