PulsoEmpresarial Más de mil personas participarán en la Gran Carrera y Caminata Familiar de Catania Automercado en Puerto Cabello

Mañana domingo 24 de agosto la energía de Puerto Cabello recibirá a centenares de corredores y familias de toda Venezuela durante la Gran Carrera 7K y Caminata Familiar 5K de Catania Automercado. A la luz del amanecer, con vista al mar Caribe y al ritmo de las olas, la cadena celebrará su 30 aniversario con un evento en el malecón del litoral carabobeño.

“Aquí se han corrido otras carreras, pero esta tiene como atractivo la salida y llegada con vista al mar. Lugares nuevos no sólo brindan una experiencia diferente y una fiesta deportiva a los participantes, sino que además ellos podrán disfrutar de las playas y las bellezas de la ciudad”, resaltó el gerente de mercadeo, Ali Rodríguez.

La entrega de materiales será en horas de la tarde del 23 de agosto en el propio malecón de Puerto Cabello. Los inscritos disfrutarán activaciones de las marcas participantes y podrán apreciar el hermoso atardecer en la ciudad cordial de Venezuela. La carrera iniciará el domingo a las 07:00 de la mañana mientras que la caminata arrancará minutos después de la salida de los corredores.

“Decidimos celebrar los 30 años aquí porque la cadena nació en esta ciudad y queremos devolver la fidelidad que el porteño ha tenido con nuestra marca. Casi toda la ruta estará en el casco central y aunque se divide la carrera de la caminata, en cada kilómetro habrá arcos de espuma o de viento, música, dj, activaciones y premiaciones”, señaló.

Rodríguez, quien ya ha participado en la organización de otras ocho carreras, destacó que el evento cuenta con el acompañamiento del equipo de Retos Venezuela para así garantizar una logística impecable y alcanzar las expectativas deportivas de la comunidad de corredores en el país. “Todo está pensado en lo deportivo, en estacionamiento, en seguridad y atención médica. Además tendremos importantes marcas que crearán una experiencia que perdurará en la memoria de los participantes y de los habitantes de Puerto Cabello”, celebró.

Las inscripciones ya están abiertas a través del sitio web

www.retosvenezuela.com y se desplegaron puntos de inscripción en las tiendas de Catania en Patio Trigal, Guacara y Cumboto. Para los ganadores absolutos -masculinos y femeninos- se entregarán premios en metálico; 800$ para el primer lugar, 600$ para el segundo y el tercer lugar recibirá 400$. A su vez, los ganadores por categoría recibirán bonos de consumo en tienda por 150$, 100$ y 50$ respectivamente.

Al cierre del evento la “Bailoterapia Post Running” estará a cargo del reconocido instructor Julio Heredia y el ambiente musical estará a cargo de la agrupación La Rockola. De esta forma Catania inicia su programación aniversario en la que se espera la inauguración de una nueva tienda en Plaza de Toros, al sur de Valencia.

