VIDEO | Inesperada nevada sorprende en el Pico Espejo y cautiva a los visitantes en el estado Mérida #23Ago

Una nevada inusual para la temporada cubrió este viernes las cumbres del Pico Espejo, ofreciendo un espectáculo natural que ha capturado la atención de turistas y residentes locales. Desde las primeras horas del día, los copos de nieve comenzaron a caer, transformando el paisaje andino en un escenario de postal.

Según la reseña de Noticias Al Día, el descenso significativo de la temperatura creó las condiciones ideales para que se produjera la nevada en esta zona de alta montaña, a 4.765 metros sobre el nivel del mar.

En la nota difundida aseguran que los visitantes no tardaron en aprovechar la oportunidad para inmortalizar el momento, capturando fotografías y disfrutando de la serenidad del entorno.

Funcionarios del Sistema Teleférico Mukumbarí reportaron una notable afluencia de personas que subieron a la estación, deseosos de vivir la experiencia.

La administración del teleférico, junto con las autoridades locales, hizo un llamado a la precaución, recomendando a los visitantes usar ropa adecuada para las bajas temperaturas y mantenerse dentro de las áreas delimitadas para garantizar su seguridad.

