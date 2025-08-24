13 presos políticos fueron excarcelados este domingo #24Ago

- Publicidad -

Un grupo de 13 presos políticos ha recuperado su libertad. Entre los excarcelados se encuentran figuras prominentes como el exdiputado Américo De Grazia y el dirigente opositor Pedro Guanipa. La noticia, que ha generado un eco significativo, fue confirmada por destacados líderes de la oposición, como Henrique Capriles y Tomás Guanipa.

Henrique Capriles, a través de sus redes sociales, celebró la excarcelación como un paso positivo, pero enfatizó que la lucha por la libertad de todos los presos políticos continúa. «Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos», escribió Capriles en su cuenta de X.

- Publicidad -

La lista de los liberados, según lo confirmado por Capriles, incluye a Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia y Pedro Guanipa.

A pesar de este acontecimiento, organizaciones como el Foro Penal advierten que aún quedan más de 800 presos políticos en Venezuela, lo que subraya la magnitud del desafío que enfrenta la sociedad civil y la oposición en su búsqueda por la liberación total de los detenidos por motivos políticos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí