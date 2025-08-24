Adiós a los lentes de lectura: EEUU aprueba nuevas gotas para tratar la presbicia #24Ago

- Publicidad -

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha aprobado el uso de VIZZ, unas gotas oftálmicas diseñadas para mejorar la visión de cerca en personas con presbicia, también conocida como «vista cansada». Este avance, desarrollado por la farmacéutica LENZ, podría ofrecer una alternativa al uso constante de lentes de lectura para millones de estadounidenses.

La presbicia es un problema común relacionado con el envejecimiento, que ocurre cuando el cristalino del ojo pierde elasticidad, dificultando el enfoque en objetos cercanos y resultando en visión borrosa.

El ingrediente activo de VIZZ, la aceclidina, actúa reduciendo suavemente el tamaño de la pupila. Según los informes, este método logra mejorar la visión de forma efectiva por hasta 10 horas, con la ventaja de generar menos efectos secundarios en comparación con otros tratamientos oculares existentes.

