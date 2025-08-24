Caracas se prepara para la canonización de los primeros santos venezolanos en el Estadio Monumental #24Ago

- Publicidad -

El Estadio Monumental Simón Bolívar en la capital venezolana se convertirá en el epicentro de las celebraciones por la canonización de José Gregorio Hernández, el «médico de los pobres» y la Hermana Carmen Rendiles . Así lo anunció la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, confirmando que este recinto será la sede principal del acto conmemorativo previsto para el próximo 25 de octubre.

Este evento en Caracas, una semana después de la ceremonia oficial en el Vaticano, subraya el carácter nacional y la trascendencia de esta fecha para Venezuela. Según la alcaldesa, la elección del Monumental refleja la magnitud del evento y su importancia para el pueblo venezolano. Además, se espera que el 26 de octubre, fecha del natalicio del beato, se realicen actividades en todos los estados del país, permitiendo que cada región honre su legado a través de actos propios.

La Iglesia Católica en Venezuela ha coordinado una amplia agenda de actividades en torno a la canonización. La Diócesis de Trujillo, estado natal de José Gregorio Hernández, ha anunciado un cronograma de eventos que se desarrollarán desde el 19 de octubre hasta el 1 de noviembre. Entre las actividades programadas destacan:

Transmisión en vivo de la ceremonia desde Isnotú.

Peregrinaciones desde diversas localidades del estado.

Misas solemnes, simposios y conferencias sobre su vida y obra.

Eventos culturales y sociales.

Estos actos a nivel nacional buscan acompañar y celebrar la elevación a los altares de uno de los personajes más venerados en la historia de Venezuela.

