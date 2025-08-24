Desarrollan robot para gestación humana en China #24Ago

- Publicidad -

Un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang y la empresa Kaiwa Technology, liderado por el investigador Zhang Qifeng, está desarrollando un robot humanoide diseñado para gestar a un bebé humano desde la concepción hasta el nacimiento, como una posible solución a la infertilidad, informó el medio chino BizChosun.

Este proyecto fusiona la robótica con la biotecnología. A diferencia de las incubadoras, el robot busca replicar el proceso completo del embarazo, albergando a un feto por diez meses en un útero artificial implantado en su abdomen.

Según Qifeng, la tecnología del útero artificial ya está en una etapa avanzada, pero el principal desafío es el sistema de suministro de nutrientes al feto. El investigador no dio más detalles sobre cómo se realizarían los procesos de fecundación e implantación de los óvulos y espermatozoides.

