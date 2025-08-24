Fuerza Armada Nacional dona 10.000 insumos médicos al Hospital Central Antonio María Pineda #24Ago

- Publicidad -



La entrega, coordinada por la ZODI 13, busca fortalecer el sistema de salud en la región y es parte de un convenio nacional que garantiza el acceso a materiales médicos esenciales para la población larense.

Un apoyo para el principal centro de salud del estado

La Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 13 entregó una importante donación de 10.000 insumos médicos al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) de Barquisimeto.

Este acto, liderado por el General de División Hibrahim Ricardo Sirgo, forma parte de un esfuerzo conjunto para mejorar las capacidades de atención del principal centro de salud de la región. La ayuda fue recibida por el Secretario de Gobierno de Lara, Nelson Torcate, acompañado de la secretaria de Salud, Elizabeth Manzanilla de Valecillos, y la directora del hospital, Linda Amaro.

Alianza estratégica

El Secretario de Gobierno, Nelson Torcate, agradeció el gesto en nombre del Gobernador de Lara y expresó, destacando que la colaboración entre el componente militar y el poder popular es «un hecho tangible y concreto«.

Torcate aseguró que los insumos, gestionados a través del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SOAF), serán de gran utilidad para el hospital y llegarán directamente a las manos del pueblo.

Compromiso

Por su parte, el General Sirgo subrayó que la donación se enmarca en la «fusión popular militar policial«, una de las líneas estratégicas del Gobierno nacional para mantener la soberanía e independencia.

«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana firmó un acuerdo con el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica y ha sido bien positivo, hemos avanzado en el aspecto médico que siempre es primordial y fundamental», explicó Sirgo.

