Madre Carmen Rendiles: Cinco curiosidades de su infancia #24Ago

- Publicidad -

La Beata Carmen Rendiles, fue una religiosa venezolana fundadora de la congregación de las Siervas de Jesús de Venezuela. Dedicó su vida a la educación y al servicio de los pobres, los jóvenes y los sacerdotes, promoviendo el amor a la Eucaristía, y el próximo 19 de octubre será canonizada, siendo una de las primeras santas venezolanas.

​Un milagro en su nacimiento

​El primer dato revelado se centra en el nacimiento de la beata. La madre de Carmen, Doña Ana Antonia Martínez, estaba embarazada cuando recibió la visita de un mendigo a quien le faltaba un brazo. Este encuentro generó en ella la inquietud de si su hija nacería con la misma discapacidad.

- Publicidad -

La sorpresa llegó el 11 de agosto, el día del nacimiento de la futura Madre Carmen, quien efectivamente nació sin su brazo izquierdo. Según el video, este hecho se interpreta como una señal divina, demostrando que su condición física no sería un impedimento para cumplir con su propósito de vida.

​Raíces familiares y nombre de bautismo

​Los aspectos de su familia y el origen de su nombre. Madre Carmen Rendiles fue la tercera de nueve hermanos. El matrimonio de sus padres, Don Ramiro Rendiles y Doña Ana Antonia Martínez, también sufrió la pérdida de dos hijos antes de su nacimiento.

Curiosamente, su nombre de bautismo era Carmen Elena Rendiles Martínez. El nombre de María Carmen le fue otorgado más tarde, al ingresar a la vida religiosa, y es el nombre por el cual se le conoce hoy en día.

​Bautismo

Fue bautizada al mes de nacida en la Basílica de Santa Teresa, ubicada en Caracas.

​Herencia cultural

Su madre era de ascendencia española y su padre, de Maracaibo. Esta combinación genética, forjó un carácter particular en ella.

​Personalidad

Durante su infancia, fue conocida por su alegría, liderazgo innato y una naturaleza juguetona. Se menciona que le encantaba jugar al escondite con sus hermanas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí