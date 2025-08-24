PulsoEmpresarial Viaja de forma más inteligente con Galaxy AI y redefine tu espíritu aventurero

- Publicidad -

¡Abróchate el cinturón! Vas rumbo a Seúl para ver el tan esperado regreso completo de tu grupo favorito de K-pop. ¿Boletos? Listos. ¿Maleta? Hecha. ¿Vuelo? Confirmado. Pero antes de tomarte la primera selfie en el aeropuerto, hay algo de planificación pendiente.

Te presentamos el Samsung Galaxy Z Fold7 — tu mejor compañero de viaje, con capacidades multimodales para una experiencia más fluida e inteligente.

- Publicidad -

El plegable más delgado y ligero de Samsung hasta ahora es una potencia compacta con cámaras de nivel profesional y funciones de inteligencia artificial que lo convierten en el aliado perfecto para tus aventuras. Traducción: cero estrés y toda la vibra fan.

Antes del Viaje: Planea con el Galaxy Z Fold7

Estás a punto de vivir un concierto único — y también es tu primera vez en Seúl. Tranquila. El Galaxy Z Fold7 se encarga de todo.

Mantén presionada la tecla lateral para activar Gemini. Indica la fecha del concierto, dirección del hotel y los lugares que quieres visitar. Luego di:

“Crea un itinerario de 3 noches y 4 días con el concierto y guárdalo en Samsung Notes.”

Gemini te devuelve un itinerario personalizado con cafeterías temáticas imperdibles y lugares icónicos de los días de trainee de tu bias. Tu peregrinaje K-pop comienza.

“¿Empaco esta camiseta o un hoodie?”

Deja que Gemini te ayude. Con Camera Sharing en Gemini Live, muestra tus opciones de outfit, pregunta cuál queda mejor y recibe recomendaciones en tiempo real. Tendrá en cuenta el clima en Seúl y tus planes del día. Menos exceso de equipaje, más espacio para souvenirs.

Cuando comienza la cuenta regresiva para el vuelo, Now Brief te mantiene informada: en la pantalla de inicio verás tu pase de abordar, el clima actual en Seúl y el tipo de cambio actualizado.

Del Aeropuerto al Escenario: La IA guía tu camino

Llegas al Aeropuerto Internacional de Incheon y el reloj corre. Preguntas:

“¿Cuál es la forma más rápida y económica de llegar al hotel con dos maletas?”

Gemini te muestra tarjetas comparativas con trenes, autobuses y taxis, detallando tarifas, tiempos de trayecto y conexiones.

Lado Alternativo: Dale play a Seúl

Tu primer día comienza en el pueblo tradicional de Bukchon Hanok — el escenario ideal para tu vlog. ¿No trajiste tripié? No pasa nada. Apoya el Galaxy Z Fold7, activa FlexCam y con Auto Tracking siempre estarás centrada en el encuadre mientras capturas los hanoks detrás.

¿Y los fotobombers? Desaparecen. Galaxy AI Photo Assist analiza toda la escena y con Suggest Erases los elimina con un solo toque. Sin necesidad de edición posterior. Con Side-by-Side Editing, comparas el antes y después en la pantalla desplegada.

Siguiente parada: Paraíso del K-beauty. Rodeada de pasillos de productos, pero todo está en coreano. Con Gemini Live, apuntas la cámara y los ingredientes en hangul se traducen en vivo, con emojis incluidos para ayudarte a entender. ¿Aún tienes dudas? Pregunta:

“¿Cuál me recomiendas para piel sensible?”

Gemini revisa los ingredientes y te sugiere un Top 3 personalizado. Pagas como experta, no como turista confundida.

Momento Estelar: Tu ídolo favorito, de cerca

Es el gran día. Tu light stick está cargado, tu teléfono también. Aunque estés lejos del escenario, la cámara de 200 MP del Galaxy Z Fold7 te acerca a tu ídolo favorito con detalles nítidos. Wider Selfie incluye a todos tus nuevos amigos y también captura a los idols. Cuando el estadio se oscurece, la función Nightography convierte las luces titilantes en tomas claras y equilibradas.

Último Acto: Edita y Brilla

Adiós, Seúl. Hola, cabina de edición en el avión. El vuelo es ideal para crear. Con la pantalla amplia del Galaxy Z Fold7, editar tu vlog es más fácil que nunca. Usa Audio Eraser para eliminar el ruido de fondo y destacar la voz de tu estrella preferida.

Activa el Modo Vacaciones con el Galaxy Z Fold7

El Galaxy Z Fold7 no es solo otro gadget de viaje: es tu pase VIP, stylist, traductor, mapa y estudio móvil. Ya no estamos en la era de los smartphones. Bienvenida a la era del asistente inteligente. Di lo que necesitas y listo. Despliégalo y ya tendrás medio viaje resuelto. Vive tu mejor aventura. El Galaxy Z Fold7 va contigo de principio a fin.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí