SpaceX lanza un dron militar secreto de EEUU en una misión enigmática #24Ago

Un dron espacial secreto del Ejército de Estados Unidos, conocido como el X-37B, despegó con éxito a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX. El lanzamiento, que ocurrió a las 23:50 hora local desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida, marca la octava misión de esta misteriosa nave.

El despegue fue retransmitido en directo por la compañía de Elon Musk, mostrando el ascenso del vehículo, diseñado para permanecer en órbita durante cientos de días. A pesar de su diseño por United Launch Alliance, una filial de Boeing, el lanzamiento estuvo a cargo de SpaceX.

La Fuerza Espacial de EE. UU. ha mantenido en reserva la duración exacta de la misión, aunque ha confirmado que el X-37B llevará a cabo «un amplio rango de pruebas y objetivos de experimentación». Un comunicado reciente de la entidad militar detalló que el dron pondrá a prueba tecnologías de próxima generación, incluyendo comunicaciones láser y el sensor inercial cuántico más avanzado que se haya probado en el espacio.

Según la Fuerza Espacial, la misión contribuirá a «mejorar la resiliencia, eficiencia y seguridad de las arquitecturas de comunicación basadas en el espacio».

El X-37B, que mide nueve metros de largo y tiene una envergadura de 4.5 metros, se asemeja a una versión en miniatura de los transbordadores espaciales retirados. En misiones anteriores, esta nave ha realizado experimentos para la NASA, lo que ha añadido a su perfil de vehículo multifuncional y de alto secreto.

