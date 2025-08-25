Carlos Julio Rojas dedica su premio de DDHH a todos los presos políticos hoy Venezuela #25Ago

- Publicidad -

El Premio Internacional Graciela Fernández Mejide por su defensa a la libertad de expresión y los derechos humanos, fue otorgado, el pasado fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, al periodista, Carlos Julio Rojas, y fue recibido por sus familiares en su nombre. privado de libertad desde abril de 2024.

El anuncio del galardón otorgado a Rojas y, a otras víctimas de persecución política en la región se hizo el pasado mes de mayo por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) de Argentina, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Su esposa, Francy Fernández agradeció el reconocimiento y expresó que Rojas dedica su premio a todos los presos políticos de Venezuela. “Él envía las gracias a cada ciudadano por no dejar de luchar y defender sus derechos. Recibe el Graciela Fernández Mejide con orgullo y humildad”.

Destacó que el defensor de DDHH permanece en aislamiento desde hace 26 días en la prisión de El Helicoide, sin recibir visitas ni alimentos por lo que teme por su integridad física y mental.

Símbolo de resistencia

En un contexto de creciente preocupación por la situación de cientos de personas privadas de libertad por motivo políticos en Venezuela, el comunicador y líder comunitario, Carlos Julio Rojas, fue merecedor del reconocimiento internacional por su compromiso y valentía con la democracia. La iniciativa de postularlo provino del equipo de Laboratorio de Paz, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en el país.

Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, destacó que el reconocimiento a Rojas es un homenaje a su incesante labor informativa y activismo social. «Carlos Julio no es solo un periodista; es un comunicador que tiene sensibilidad social y se ha transformado en un importante líder comunitario en el centro de Caracas».

“Desde su comunidad, Rojas ha acompañado los reclamos de los vecinos, visibilizando las penurias en servicios públicos y la precaria calidad de vida, lo cual le ha valido de manera reiterada persecución y criminalización por parte de las autoridades”, afirmó.

Un caso que sintetiza la realidad venezolana

Uzcátegui señaló que la situación de Rojas, quien actualmente se encuentra en aislamiento, lamentablemente, no es un hecho aislado. «Es un caso que sintetiza y resume la situación de los presos políticos en Venezuela: personas que, por soñar, por luchar e insistir en un país diferente, lo que obtienen como respuesta es la privación de libertad», enfatizó. El defensor de DDHH hizo un llamado a la comunidad internacional a visibilizar no solo la situación de Rojas, sino también la de todos los presos de conciencia en el país, “Venezuela es la nación con el mayor número de personas privadas de libertad por razones ideológicas”.

“La persecución contra el periodista y activista de DDHH ha sido sistemática. No es la primera vez que es detenido, pero su persistencia y firmeza en sus principios y valores, centrados en la defensa de los derechos humanos, han permanecido inalterables. Estamos muy agradecidos con el reconocimiento, porque al visibilizar el caso de Carlos Julio Rojas, también están visibilizando la situación general de los presos políticos en Venezuela», añadió Uzcátegui.

Recordó que, desde Laboratorio de Paz, se ha reafirmado el compromiso de continuar acompañando a los familiares y de seguir insistiendo en la grave situación de las personas privadas de libertad por razones políticas, “urge atender la situación de estos detenidos, muchos de los cuales enfrentan aislamiento, desapariciones forzadas y traslados no informados a sus familias. La situación sigue siendo muy angustiante», precisó.

