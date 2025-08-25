CITGO generó US $100 millones de utilidades en el segundo trimestre de 2025, informa PDVSA Ad Hoc #25Ago

- Publicidad -

Una utilidad neta de 100 millones de dólares, registró Q2), CITGO Petroleum Corporation, de acuerdo con el reporte corporativo del segundo trimestre de 2025, consolidando un desempeño operacional y financiero sobresaliente y reforzando su posición como activo estratégico de gran valor para los venezolanos, informó la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA.

- Publicidad -

Resultados destacados del segundo trimestre (abril–junio 2025):

• Utilidad neta de 100 millones de dólares, revirtiendo la pérdida de 82 millones registrada en el primer trimestre del año.

• Tasa promedio de utilización de refinerías: 101 %, con un procesamiento total de 817 mil barriles diarios (MBPD) de crudo.

• Rendimiento total de 904 MBPD, incluyendo otras cargas de alimentación.

• Margen bruto ponderado de refinación: 10,98 USD por barril, superior a los 9,18 USD del primer trimestre.

Desempeño operativo por refinería:

• Lake Charles: récord con 479 MBPD de crudo procesado y 103 % de utilización.

• Corpus Christi: operó al 95 % de capacidad, con 159 MBPD de crudo, aprovechando el uso de crudo ligero.

• Lemont: operó al 101 % con 179 MBPD de crudo y 15 MBPD de otras cargas.

Ventas y colocaciones:

• Ventas domésticas: 431 MBPD (+2 % frente al trimestre anterior).

• Exportaciones: 159 MBPD (+24 % respecto a Q1).

Este desempeño no solo refleja la solidez operativa de CITGO, sino que también representa una recuperación financiera tangible, confirmada por la utilidad neta alcanzada. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener una gestión transparente, profesional y orientada a maximizar el valor de este activo estratégico en favor del pueblo venezolano.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí