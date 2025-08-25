Delcy Rodríguez destaca crecimiento económico: 90% de productos en anaqueles son de producción nacional #25Ene

- Publicidad -

Delcy Rodríguez informó este lunes 25 de agosto sobre el crecimiento notable de la producción en Venezuela, destacando que el 90% de los productos disponibles en los supermercados son de origen nacional.

En una presentación detallada, Rodríguez resaltó el incremento en la producción de alimentos, con cifras como un 63% en hortalizas, 60% en cereales y 58% en raíces y tubérculos. También señaló que el sector pecuario también ha mostrado una evolución positiva, con un 14% de crecimiento en la producción de pollo, un 10% en leche de búfalo y un 4% en la de cerdo.

Impulso al turismo y la manufactura como fuentes de divisas

Rodríguez también puso de relieve el fuerte crecimiento del sector turístico, con un aumento del 70.84% en llegadas internacionales y un 567% en el turismo social. Subrayó el interés de Nicolás Maduro en profundizar esta área para generar divisas, una estrategia clave ante los bloqueos económicos que han afectado al país.

Además, la funcionaria detalló el incremento del 27.32% en la producción de medicamentos y del 7.72% en el comercio, lo que ha impulsado un crecimiento del 20% en las transacciones comerciales. Estos números, afirmó, demuestran que el país está en un proceso de recuperación integral y autosuficiencia productiva.

Políticas de protección arancelaria y sustitución de importaciones

Para respaldar el crecimiento de la producción nacional, informó que la tasa de protección arancelaria ha aumentado 14.7% y se ha fijado en 35% para productos terminados. Esta medida, junto con la política de sustitución estratégica de importaciones, ha generado una reducción significativa en la compra de productos al exterior.

Rodríguez citó la reducción del 100% en la importación de maíz blanco y del 96% en la de azúcar refinada, entre otros rubros. Afirmó que este «circuito virtuoso» de inversión, producción y ahorro de divisas ha llevado a una tasa de abastecimiento del 98%, lo que representa una «derrota» a las agresiones económicas externas.

