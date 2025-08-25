Desde Barquisimeto a Londres: El viaje sinfónico de una violinista venezolana con Coldplay #25Ago

- Publicidad -

La música tiene el poder de transportar a las personas a lugares inimaginables, pero para Pathrycia Mendonça, el viaje de su vida fue uno físico. Con tan solo 12 años, y con una pasión inquebrantable por el violín, Mendonça se embarcó en una rutina que definiría su futuro: cada semana, salía de Barquisimeto a la medianoche en un autobús de ocho horas para llegar a Caracas al amanecer.

El propósito era claro: asistir a sus clases de violín en El Sistema, el programa de formación musical que ha transformado la vida de miles de jóvenes en Venezuela.

“Iba a mis clases y, al mediodía, volvía a mi ciudad con mi madre”, recordó la violinista en una entrevista para la BBC.

En la reseña Mendonça señaló que este sacrificio, acompañado por el incondicional apoyo de su madre, no solo forjó su disciplina, sino que la llenó de la energía necesaria para convertirse en una de las mejores de su generación. Ahora, con una maestría en música y múltiples roles como madre, chef y profesora, esa misma energía la ha llevado al escenario más grande de su carrera: el estadio de Wembley.

El encuentro de dos mundos: Coldplay y El Sistema

En la publicación BBC, la violinista puntualizó que tocar con Coldplay no fue un simple concierto; fue la materialización de un sueño. «Soy fanática de Coldplay«, confesó, admitiendo que siempre soñó con interpretar «Viva La Vida«, una de las canciones más emblemáticas de la banda, que se distingue por sus arreglos de cuerdas.

Indicó que este concierto, no solo representa su logro personal, sino que también es una forma de honrar sus raíces en Barquisimeto y en El Sistema.

Un sueño que inspira a los más jóvenes

En la nota difundida se destaca que el concierto de Wembley, con miles de personas vibrando al unísono, no es solo el momento cumbre de la carrera de Pathrycia Mendonça, sino también una poderosa fuente de inspiración.

“Es la mayor cantidad de gente a la que he tocado nunca. Es una forma de representar a mi país y de dar esperanza a todos los niños que he tenido la oportunidad de enseñar”, expresó la violinista barquisimetana.

