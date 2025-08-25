FIFA confirma la fecha del sorteo para la Copa Mundial del 2026 #25Ago

- Publicidad -

La FIFA anunció que el sorteo oficial para la fase de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en el emblemático Kennedy Center de Washington D.C. Un evento que reunirá a los principales actores del fútbol mundial, marcando un paso crucial en la organización del torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Según las declaraciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el sorteo es un “hito importante” que continuará la “notable preparación” para el evento deportivo más grande de la historia.

«Estamos muy emocionados por celebrar el sorteo final más esperado de la historia de la Copa Mundial de la FIFA en el centro cultural y de entretenimiento de Estados Unidos«, afirmó Infantino.

Calendario oficial del torneo

El sorteo comenzará a las 12:00 hora local (18:00 CET) y será retransmitido a nivel mundial a través de los socios mediáticos de la FIFA. En cuanto a las posiciones de los anfitriones, ya han sido asignadas: México en el grupo A1, Canadá en el B1 y Estados Unidos en el D1, de acuerdo con el calendario oficial del torneo.

Además de los tres países anfitriones, hasta la fecha, 10 selecciones ya han asegurado su lugar en la Copa del Mundo: la vigente campeona Argentina, Australia, Brasil, Ecuador, Irán, Japón, Jordania (que debutará en el torneo), la República de Corea, Nueva Zelanda y Uzbekistán (que también participa por primera vez).

Se espera que 42 de los 48 equipos participantes estén definidos para la fecha del sorteo, mientras que las seis plazas restantes se otorgarán en partidos de repesca programados para marzo del próximo año.

Como parte del evento, la FIFA también ha informado que los aficionados de las 16 ciudades sede podrán participar en un sorteo especial para ganar entradas y una experiencia VIP para asistir al evento. Los detalles sobre este proceso se publicarán en FIFA.com en los próximos meses.

