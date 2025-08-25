Francia refuerza seguridad en las Antillas Francesas en ofensiva contra el narcotráfico en el Mar Caribe #25Ago

- Publicidad -

La lucha contra el narcotráfico en el Mar Caribe se intensifica con el despliegue conjunto de Estados Unidos y Francia, con foco en las rutas marítimas que conectan América Latina con Europa.

Estados Unidos ya había enviado más de 4.000 soldados para interceptar cargamentos de cocaína provenientes de países como Colombia y Venezuela, y ahora Francia refuerza la operación en su territorio de ultramar, Guadalupe.

Francia se suma con brigadas, radares y tecnología

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, anunció un plan que incluye 13 investigadores adicionales para la Oficina Antinarcóticos (Ofast), un laboratorio balístico, dos escuadrones móviles de gendarmería y brigadas náuticas, así como radares y un dron para controlar más de 700 kilómetros de costa.

Coordinación internacional

El ministro de Ultramar, Manuel Valls, celebró la decisión y advirtió a las organizaciones criminales:

“Estos medios masivos envían un mensaje claro a los traficantes: enfrentarán a un Estado que nunca retrocede ante la violencia. Estamos decididos a proteger a nuestros compatriotas en todas partes.”

El despliegue busca cerrar rutas marítimas utilizadas por cárteles, prevenir que la violencia distorsione el tejido social de Guadalupe y garantizar la seguridad de sus habitantes. La estrategia contempla la integración tecnológica y la coordinación permanente con organismos internacionales.

Este refuerzo francés se da en un contexto donde Estados Unidos también ha desplegado más de 4.000 soldados en el sur del Caribe para interceptar el tráfico de cocaína proveniente de Colombia y Venezuela.

El gobierno estadounidense ha declarado como grupos terroristas a cárteles mexicanos y latinoamericanos, incluyendo al Cartel de los Soles en Venezuela, vinculado a operaciones de narcotráfico, lavado de activos y violencia regional. Países como Ecuador y Paraguay también han señalado la influencia de esta organización en el crimen transnacional.





