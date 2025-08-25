Gustavo Petro asegura que el Cartel de los Soles no existe: Es una excusa ficticia #26Ago

- Publicidad -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes 25 de agosto que «no existe» el llamado Cartel de los Soles. Señaló que es una excusa «ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos«.

«El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen», expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X, donde también se refirió al paso de droga colombiana por Venezuela.

Según el mandatario, la cocaína que se produce en su país transita por Venezuela y es controlado por una «Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio».

Dicha junta, dijo Gustavo Petro, está conformada por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y dos disidencias de las antiguas FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia, entre otros actores.

«Le propuse a EEUU y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel (la Junta del Narcotráfico). Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito», agregó Petro.

Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, ahora es señalado de liderar –junto a funcionarios y militares de alto rango– el Cartel de los Soles. El pasado 7 de agosto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció el aumento a 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los intercambios entre EEUU y Venezuela han escalado luego de que el martes de la semana pasada la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que su país está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», tras el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Del lado venezolano han insistido en que existe una «guerra contra el narcotráfico» y funcionarios como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello han señalado a la DEA como el «mayor cartel de drogas del mundo».

