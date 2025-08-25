María Corina Machado agradece a Paraguay por declarar grupo terrorista internacional al “Cártel de los Soles” #25Ago

- Publicidad -

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su agradecimiento al gobierno de Paraguay por declarar al “Cártel de los Soles” como grupo terrorista internacional, una decisión que busca desmantelar la estructura criminal encabezada, según Machado, por Nicolás Maduro.

“Agradecemos al Presidente Santiago Peña, al Gobierno y al Congreso de Paraguay por esta valiente decisión que contribuye al desmantelamiento del sistema criminal que encabeza Nicolás Maduro como jefe del Cartel de los Soles”, afirmó Machado.

La dirigente destacó que estas acciones son una demostración de que la resolución del conflicto en Venezuela es una prioridad de toda la región, y subrayó la importancia del respaldo de gobiernos y parlamentos en favor de la soberanía, los derechos humanos y la libertad del pueblo venezolano.

Recomendaciones del gobierno paraguayo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay publicó este lunes un comunicado recomendando a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela debido a la “delicada situación institucional y de seguridad” que se vive en el país.

El documento también señaló que Paraguay no mantiene embajada ni consulado operativo en Venezuela, limitando así la asistencia a ciudadanos paraguayos que se encuentren en territorio venezolano.

Contexto diplomático

Caracas rompió relaciones con Asunción en enero pasado, luego de que el presidente Santiago Peña apoyara al líder opositor Edmundo González Urrutia, acción que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como un desconocimiento del derecho internacional y del principio de no intervención.

