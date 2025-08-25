Más de 170 artesanos mostrarán su talento en la 30ª edición de la Feria de Tintorero #25Ago

- Publicidad -

La 30ª edición de la Feria de Tintorero se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto en el municipio Jiménez. El evento busca celebrar la identidad cultural larense a través de la exposición de productos de madera, tejidos y arcilla elaborados por más de 170 artesanos.

El Secretario General de Gobierno, Nelson Torcate, acompañado por la alcaldesa del municipio anfitrión, Carmen Silva, la presidenta de la Corporación de Turismo del estado Lara (Cortulara), Carmen Julia Leal, y Cirilo Ramírez, del Comité de la Feria, destacó que esta festividad simboliza «el reencuentro de todos los venezolanos y especialmente para los larenses«.

En una rueda de prensa, Torcate afirmó que el gobierno sigue apostando por Lara como una «vitrina económica y de producción artesanal para el mundo«. Por su parte, la alcaldesa Carmen Silva informó que la feria ofrecerá una variada cartelera artística, presentaciones musicales y una amplia oferta gastronómica.

«Jiménez cuenta con buenas condiciones de vialidad, en materia de carreteras y luminarias, para recibir a todos los visitantes», aseguró. La celebración dará inicio el miércoles 27 de agosto con la selección de la reina y la apertura de las exhibiciones artesanales, que estarán disponibles hasta las 10:00 de la noche.

Para garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes, se ha organizado un operativo con la participación de 200 funcionarios, incluyendo efectivos de la PNB, PoliLara y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

