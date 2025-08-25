ONG Justicia, Encuentro y Perdón denuncia la crítica situación de salud de al menos 60 presos políticos en Venezuela #25Ago

- Publicidad -

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha emitido una contundente denuncia sobre la alarmante situación de al menos 60 presos políticos en Venezuela, quienes se encuentran en condiciones de salud precarias y con enfermedades que requieren tratamiento médico especializado.

La organización, a través de una publicación en sus redes sociales, destacó que estos prisioneros enfrentan «dolor e incertidumbre«, sin que sus peticiones de atención médica, medicamentos o cirugías de emergencia sean atendidas por las autoridades.

La JEP insiste en que el derecho a la salud es un derecho fundamental que no puede ser negado, incluso en un contexto de privación de libertad.

Exigen medidas humanitarias

El comunicado de la JEP no solo describe el sufrimiento de los presos, sino que también subraya una dura crítica a las condiciones de su detención.

Según la ONG, el problema va más allá del aislamiento y el encarcelamiento; se trata de un «deterioro calculado«, una forma de castigo que agrava su estado de salud.

En este sentido, la organización reiteró su llamado a las autoridades para que se otorguen de manera inmediata las medidas humanitarias necesarias para estos reclusos. Además, la JEP insiste en la liberación plena e inmediata de los presos políticos, argumentando que la persecución política no puede convertirse en una sentencia de muerte.

