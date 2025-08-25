Buscar
Superintendencia de Seguros fija lineamientos para que aseguradoras s comercialicen productos en igualdad de condiciones #25Ago

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

NoticiasNacionales
Los lineamientos a seguir para efectuar el Aporte para el Desarrollo Social al que están obligadas las empresas de seguros, de medicina prepagada y administradoras de riesgos, estableció la Superintendencia de la Actividad.

La Superintendencia estableció que empresas de seguros y asociaciones cooperativas que comercialicen sus productos a través de canales alternativos, deberán tenerlos disponibles para ser colocados a través de los intermediarios de la actividad aseguradora, en idénticas condiciones y características.

En efecto, en una circular, la institución ofreció detalles sobre el porcentaje de aporte, los plazos para el pago, así como los requisitos que deben ser enviados a esta instancia.

La Sudeaseg  indica que, en cumplimiento de la Ley de la Actividad Aseguradora y de las normas que rigen los Canales de Comercialización y el Uso de las Tecnologías del Mercado Financiero (Fintech) y las Tecnologías del Mercado de la Actividad Aseguradora (Insurtech), las empresas de seguro y asociaciones cooperativas que realicen actividad aseguradora y que comercialicen sus productos de micro seguros, seguros inclusivos y seguros masivos, a través de los Canales Alternativos, deberán tenerlos disponibles para ser colocados a través de los intermediarios de la actividad aseguradora, en idénticas condiciones y características.

En ese sentido, apuntan que los canales alternativos y los intermediaros de la actividad aseguradora deben poder comercializar estos productos en igualdad de condiciones, sin obstáculos injustificados o discriminaciones arbitrarias o injustas.

