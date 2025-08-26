Leche en polvo y UHT enfrentan caída de consumo, mientras el queso se mantiene como favorito en Venezuela #26Ago

- Publicidad -

La Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (Cavilac) informó que la leche en polvo y UHT atraviesan una baja en el consumo, mientras que el queso se mantiene como uno de los productos más demandados en los hogares venezolanos, según indicó Jaime Bracho, miembro de la junta directiva del gremio.

En declaraciones ofrecidas a Unión Radio, Bracho señaló que el precio de la leche a puerta de corral subió 13 % en el último año, gracias al repunte estacional tras las lluvias.

- Publicidad -

Ajustes en los precios de la leche

Bracho explicó que la actual temporada resulta positiva para los productores, ya que los precios se están ajustando de acuerdo con la estacionalidad del mercado. Destacó que tras las lluvias, la disponibilidad de forrajes genera un incremento en la producción de leche, lo que impacta en su costo.

Según los datos de Cavilac, el precio de la leche a puerta de corral aumentó un 13 % hasta julio de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado.

El vocero de Cavilac resaltó que el queso sigue ocupando un lugar central en la dieta del venezolano, siendo uno de los productos más comprados pese a la variación de precios propia de la estacionalidad.

Caída en leche en polvo y UHT

En contraste, la industria láctea ha registrado un descenso en la demanda de leche en polvo y leche UHT, lo que Bracho atribuye principalmente a la reducción del consumo interno. “Mientras más industrializado está el producto, mayor control hay del precio, porque se pueden establecer alianzas con los productores”, explicó.

El mercado lácteo venezolano enfrenta un momento de contrastes, mientras la leche industrializada acusa la disminución en el consumo, el queso mantiene su fortaleza como alimento esencial en los hogares. Para los productores, la estacionalidad abre una oportunidad de equilibrio en precios, en medio de los desafíos del sector.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí